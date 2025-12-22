Und auch in den kommenden Tagen wird sich laut Händlern daran wohl nicht viel ändern. Zwar werden am Dienstag noch revidierte BIP-Daten aus den USA veröffentlicht. Doch diese dürften wohl nur bisherige Schätzungen bestätigen, dass die USA im 3. Quartal um 3,2 Prozent gewachsen seien und sich der Preisdruck möglicherweise etwas verstärkt habe, kommentierte Swissquote. Danach dürften die Märkte in den «Jahresendmodus» wechseln.