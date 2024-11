Im Blick stand am Freitag die Inflation in der Eurozone, die im November den zweiten Monat in Folge zugelegt hat. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,3 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen. Da Volkswirte diesen Anstieg erwartet hatten, waren die Daten am Devisenmarkt kein grosser Beweger. Vor allem Basiseffekte wurden für den Anstieg verantwortlich gemacht.