Grund dafür ist laut Händlern der Vorschlag von US-Präsident Donald Trump, Kevin Warsh solle der neue Mann an der Spitze der US-Notenbank Fed werden. Aktuell kostet das Euro/Dollar-Paar 1,1848 nach 1,1867 zum Vorwochenschluss. Noch am Freitagmorgen notierte der Euro klar über 1,19 Dollar. Auch zum Franken hat der Dollar Boden gutgemacht und wird derzeit zu 0,7730 nach 0,7721 am Freitagabend gehandelt. Derweil notiert das Euro/Franken-Paar wenig verändert bei 0,9159 und damit nur wenig über dem jüngst markierten Rekordtief.