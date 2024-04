Wenn die Fed also das Leitzinsniveau von 5,25 bis 5,50 Prozent bis Dezember beibehält und die EZB ihren geldpolitischen Schlüsselsatz bis dahin in die Nähe von drei Prozent absenkt, wie es Sloweniens Notenbankchef Bostjan Vasle prophezeit, geht die Zinsschere weit auf. Im Euroraum liegt der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz, den Banken erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, aktuell bei 4,00 Prozent. Hinter der Zinsdifferenz stehen handfeste Gründe: Im Euroraum dümpelt die Wirtschaft vor sich hin, während das Inflationsgespenst seinen Schrecken weitgehend verloren hat. In den USA dagegen sieht es ganz anders aus: Die Wirtschaft trotzt der Hochzinspolitik und wächst weiter solide. Allerdings bekommt die Notenbank die hartnäckige Inflation nicht so recht in den Griff, was an einer Teuerungsrate von zuletzt 3,5 Prozent deutlich abzulesen ist. Wie die EZB strebt auch die Fed zwei Prozent an und will sichergehen, dass sich die Teuerungsrate nachhaltig diesem Zielwert nähert.