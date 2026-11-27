Der Bloomberg Dollar Spot Index ist im November um 1,9 Prozent gestiegen und steuert damit auf den dritten Monat in Folge mit Gewinnen zu. Der Greenback hat gegenüber allen Währungen der zehn grössten Wirtschaftsnationen (G10) an Wert gewonnen, darunter auch gegenüber dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken.
Ein Einbruch bei Technologieaktien in Verbindung mit robustem Wirtschaftswachstum und erhöhter Inflation hat den Dollar in den vergangenen drei Monaten nach oben getrieben. Der Dollar hielt sich zu Beginn des asiatischen Handels nahe seinem höchsten Stand seit April 2025, nachdem er am Mittwoch in den US-Handelsstunden vor dem Feiertag sprunghaft angestiegen war, als der Nasdaq-100-Index kurzzeitig in einen Bärenmarkt abrutschte und ein Mass für die zugrunde liegende Inflation den höchsten Stand seit 2023 erreichte.
«Das ist ein ziemlich heftiger Dollar-Sturm», sagte Steven Englander, Co-Leiter der Devisenanalyse und der nordamerikanischen Makrostrategie bei Standard Chartered.
Auch die Neubewertung des Marktes hinsichtlich einer restriktiveren Geldpolitik der Federal Reserve stützte den Dollar in diesem Monat, so Sarah Ying, Leiterin der Devisenstrategie bei CIBC.
Händler preisen eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im nächsten Monat vollständig ein und setzen auf die Möglichkeit von zwei weiteren Erhöhungen bis Mitte nächsten Jahres. Die Entscheidungsträger haben wiederholt auf die Notwendigkeit einer weiteren Straffung hingewiesen, wobei einige eine Zinserhöhung bei aufeinanderfolgenden Sitzungen fordern, während andere offen für die Möglichkeit sind, den Zinssatz im Dezember um mehr als den üblichen Viertelprozentpunkt anzuheben.
Einige Wall-Street-Strategen erwarten, dass sich die Dollar-Rallye bis ins Jahr 2027 fortsetzen wird, und verweisen dabei auf genau jene Ausgabenflut im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Aktienmärkte verunsichert, als Motor für das US-Wirtschaftswachstum und die Kapitalströme. Der Dollar profitierte davon, dass ausländische Investoren lokale Währungen umtauschten, um Aktien von US-Unternehmen zu kaufen, die diese Technologie nutzen.
«Die US-Wirtschaft boomt, und die Inflation entfernt sich weiterhin vom Zielwert», sagte Win Thin, Chefökonom bei der Bank of Nassau 1982. «Die Fed muss die Zinsen anheben, um die Wirtschaft abzukühlen, möglicherweise sowohl im Dezember als auch im Januar. Das ist positiv für den Dollar.»
Der jüngste Anstieg des Dollars hat Händler von kurzfristigen Optionen überzeugt, doch die Zuversicht für längere Laufzeiten hat in den letzten zwei Monaten nachgelassen. Diese Divergenz deutet darauf hin, dass sich Anleger auf eine Dollarstärke bis Anfang 2027 einstellen, während sie gleichzeitig weniger bereit sind, ihre bullischen Wetten weit über diesen Zeitraum hinaus auszudehnen.
Der jüngste Ausverkauf an den Aktienmärkten hat Bedenken hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des KI-Booms aufkommen lassen und zu starken Schwankungen an den globalen Märkten geführt. In einem solchen Umfeld ist der Dollar laut Goldman Sachs zum «sicheren Hafen der Wahl» geworden, während die MUFG der Ansicht ist, dass auch die Aussicht auf höhere Zinsen der Währung zugutekommt.
«Die Schwäche am US-Aktienmarkt tritt zu einem Zeitpunkt auf, an dem sich zunehmend Anzeichen für eine Stärkung der zyklischen Wachstumsdynamik in den USA abzeichnen, was einen stärkeren US-Dollar als sicheren Hafen begünstigt», sagte Lee Hardman, Senior-Währungsanalyst bei MUFG. «Die Stärke der US-Wirtschaft stützt die Einschätzung der Anleger, dass die Renditen in den USA wahrscheinlich weiterhin höher bleiben werden, auch wenn sie derzeit durch den jüngsten Ausverkauf von US-Anlagen unter Druck geraten sind», sagte er.
(Bloomberg/cash)