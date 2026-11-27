Ein Einbruch bei Technologieaktien in Verbindung mit robustem Wirtschaftswachstum und erhöhter Inflation hat den Dollar in den vergangenen drei Monaten nach oben getrieben. Der Dollar hielt sich zu Beginn des asiatischen Handels nahe seinem höchsten Stand seit April 2025, nachdem er am Mittwoch in den US-Handelsstunden vor dem Feiertag sprunghaft angestiegen war, als der Nasdaq-100-Index kurzzeitig in einen Bärenmarkt abrutschte und ein Mass für die zugrunde liegende Inflation den höchsten Stand seit 2023 erreichte.