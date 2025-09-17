Der Dollar bewegt sich gegenüber dem Franken kaum. Er wird am Mittwoch zu 78,65 Rappen und damit marginal höher als am Vortag gehandelt. Am Dienstag war der Greenback in der Spitze auf 78,55 Rappen abgesackt. Dies entsprach einem 14-Jahres-Tief. Auch gegenüber dem Euro hat der Dollar in der jüngeren Vergangenheit abgewertet und notiert bei 0,847 Euro auf einem Vier-Jahres-Tief.
Die Zurückhaltung vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist deutlich spürbar. Unter Händlern gilt eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte als ausgemacht. Damit würde der geldpolitische Schlüsselsatz auf eine Spanne von 4,00 bis 4,25 Prozent sinken. Die Fed um den Vorsitzenden Jerome Powell gibt ihren Beschluss am Mittwochabend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekannt.
Diese Fed-Sitzung dürfte laut der Commerzbank eine der spannendsten seit langer Zeit werden, sie berge einiges an Überraschungspotenzial. Denn neben dem geringen Restrisiko eines grossen Zinsschritts um 0,5 Prozentpunkte dürfte angesichts des politischen Drucks auch das Abstimmungsverhältnis interessant sein. Aufschlussreich werden auch die sogenannten Dot-Plots sein. Sie vermitteln ein Bild der Zinserwartungen der Mitglieder des Offenmarktausschusses. Nach einem Zinsschritt jetzt stünde aufgrund der im Juni vorgelegten Prognosen noch eine weitere Senkung im Raum, und zwar entweder im Oktober oder im Dezember.
Unter Ökonomen gibt es jedoch auch die Auffassung, dass es dieses Jahr drei Zinssenkungen geben wird. Deshalb werden die aktuellen Inflations- und Arbeitsmarktprognosen der Fed von besonderem Interesse sein. Denn sie geben Aufschluss über den geldpolitischen Spielraum der amerikanischen Zentralbank.
Fed dürfte mit Zinssenkung den Arbeitsmarkt stützen
In ihrem Entscheid wird die Fed grundsätzlich sowohl Inflations- als auch Arbeitsmarktdaten berücksichtigen. Experten erwarten aber, dass die Verantwortlichen nun den schwächelnden US-Arbeitsmarkt durch eine Zinssenkung stützen werden. Dies markiert einen Kurswechsel, nachdem die Notenbank aufgrund von Sorgen über eine zollbedingte Inflation die Füsse still gehalten hat.
Die geldpolitische Wende wird unter dem unerbittlichen Druck von Präsident Donald Trump stattfinden, der diese Woche auf eine «grosse Senkung» gedrängt hat. Abgesehen von den politischen Dramen um die Fed der jüngsten Zeit werden die Anleger vor allem auf Jerome Powell blicken und die neuen Konjunkturprognosen analysieren. Auch sie werden Hinweise auf die wahrscheinliche Zinsentwicklung in den kommenden Monaten erhalten.
Beobachter der Fed gehen davon aus, dass unterschiedliche Ansichten zu Beschäftigung und Inflation die Notenbanker davon abhalten werden, eine aggressive Zinssenkung von mehr als einem Viertelprozentpunkt ins Auge zu fassen. «Jede Kürzung ist schwieriger als die vorherige, es sei denn, der Arbeitsmarkt zeigt Anzeichen einer weiteren Verschlechterung», sagt Aditya Bhave, leitender US-Ökonom bei der Bank of America.
Fachleute sehen das Potenzial für auseinander gehende Meinungen hinsichtlich der erwarteten Senkung um einen Viertelprozentpunkt auf beiden Seiten der Debatte. Die Meinungsverschiedenheiten drehen sich alle darum, ob die politischen Entscheidungsträger eher darüber besorgt sind, dass die Arbeitsmarktlage kurz vor einer drastischen Verschlechterung steht, oder ob sie vor allem darüber besorgt sind, dass die Inflation aufgrund der Zölle anziehen könnte. Einige Fed-Vertreter würden darum möglicherweise eine noch stärkere Senkung befürworten, während andere es vorziehen würden, die Zinsen unverändert zu lassen.
Zwei Fed-Gouverneure, Christopher Waller und Michelle Bowman, stimmten gegen die Entscheidung vom Juli, die Zinsen unverändert zu lassen. Sie begründeten dies mit Bedenken hinsichtlich der Arbeitsmarktlage. Beide wurden von Trump während seiner ersten Amtszeit ernannt. Die seit dieser Versammlung veröffentlichten Daten zeigten, dass sich das Beschäftigungswachstum stark verlangsamt hat, was zu einer grösseren Sorge über einen möglichen Abschwung führte - und eine Zinssenkung wahrscheinlicher machte.
Gleichzeitig liege die Inflation weiterhin über dem Zielwert, auch wenn die Auswirkungen der Zölle auf die Endpreise moderater ausgefallen seien als zunächst befürchtet, sagte Kathy Bostjancic, Chefökonomin von Nationwide. Sollten drei Beamte gegen eine Zinsentscheidung stimmen, wäre dies das erste Mal seit September 2019, dass mehr als zwei Beamte gegen eine Zinsentscheidung stimmen.
Trump drängt auf Personalentscheide
Während für viele Fed-Beobachter die Zinsentscheidung der Zentralbank im Mittelpunkt stehen wird, dominierten aussergewöhnliche Umstände das Vorfeld des aktuellen Entscheids. Sie betrafen insbesondere die Zusammensetzung des zinsbestimmenden Offenmarktausschusses.
Donald Trumps Verbündeter Stephen Miran, den der Präsident für einen offenen Posten bei der Zentralbank nominiert hatte, wurde am Dienstagmorgen pünktlich zur Versammlung vereidigt. Miran geriet in die Kritik, weil er sich weigerte, von seinem Posten als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirats des Weissen Hauses zurückzutreten. Stattdessen nahm er unbezahlten Urlaub, was seine Zusage, während seiner Zeit bei der Fed unabhängig zu handeln, infrage gestellt hat.
Unterdessen entschied ein uneinig gestimmtes Berufungsgericht am späten Montag, dass Fed-Gouverneurin Lisa Cook weiterhin bei der Zentralbank arbeiten könne, während ihre Klage gegen Trumps Entlassung vor Gericht läuft. Die Trump-Regierung drängt vor dem Obersten Gerichtshof auf eine Absetzung von Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs.
Die Frage, ob Cook letztlich im Fed-Rat bleiben darf, dürften die Zinsentwicklung in den nächsten Monaten allerdings kaum beeinflussen, sagte Bostjancic von Nationwide. Sollte es dem US-Präsidenten jedoch gelingen, Cook zu ersetzen, könnte dies die längerfristige Zinsentwicklung beeinflussen.
Trump wird auch einen neuen Fed-Vorsitzenden ernennen können, nachdem Powells Amtszeit im Mai endet. Mirans Mandat läuft Ende Januar aus, er könnte jedoch für einen längerfristigen Posten nominiert werden oder im Amt bleiben, bis Trump einen anderen Fed-Vorsitzenden benennt.
Powell wird sich während seiner Pressekonferenz wahrscheinlich Fragen zu all dem stellen lassen müssen - und auch dazu, ob irgendetwas davon eine Bedrohung für die Unabhängigkeit der Fed vom Weissen Haus darstellt.
(cash/AWP/Bloomberg)