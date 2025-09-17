Fachleute sehen das Potenzial für auseinander gehende Meinungen hinsichtlich der erwarteten Senkung um einen Viertelprozentpunkt auf beiden Seiten der Debatte. Die Meinungsverschiedenheiten drehen sich alle darum, ob die politischen Entscheidungsträger eher darüber besorgt sind, dass die Arbeitsmarktlage kurz vor einer drastischen Verschlechterung steht, oder ob sie vor allem darüber besorgt sind, dass die Inflation aufgrund der Zölle anziehen könnte. Einige Fed-Vertreter würden darum möglicherweise eine noch stärkere Senkung befürworten, während andere es vorziehen würden, die Zinsen unverändert zu lassen.