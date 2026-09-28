Das 16-Monate-Hoch folgt auf jüngst veröffentlichte und robuste Wirtschaftsdaten aus den USA. Sie schüren die Erwartung auf eine weitere Leitzinsanhebung durch die amerikanische Zentralbank Fed. Ein solcher Schritt würde die Zinsdifferenz zur Schweiz zumindest wahren, wenn nicht sogar ausbauen. Mitentscheidend ist hierbei die Zinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB).