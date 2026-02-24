Zur Schweizer Währung stieg der Dollar auf 0,7749 Franken von 0,7736 am Mittag. Allerdings wurde damit lediglich wieder das Niveau vom Vorabend erreicht. Der Euro schwächte sich zum «Greenback» auf 1,1770 Dollar ab, nachdem er am Mittag noch 1,1787 Dollar gekostet hatte. Derweil trat das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9121 mehr oder weniger auf der Stelle.