Aufgrund des sich abschwächenden US-Wachstums und den zunehmenden Erwartungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, sei der Greenback nun einem «erneuten Abwärtsdruck» ausgesetzt, schreiben die Experten der französischen Bank Société Générale. «Da sich das Dollar-Franken-Paar kürzlich wieder an die US-Renditen annäherte, reagiert es sehr empfindlich auf US-Makrodaten und die Geldpolitik», heisst es in einer Notiz dieser Woche.
Weil es keine glaubwürdigen Unterstützungsniveaus gebe und das Volatilitätsrisiko weiterhin asymmetrisch nach unten eingepreist sei, bleibe der Dollar-Franken-Kurs anfällig für eine weitere Abwertung - «möglicherweise in ungeordneter Weise, falls Risikoaversion oder politische Überraschungen die Bewegung verstärken», sagt der Experte von Société Générale.
Der Stratege fügt hinzu, dass zukünftige Deviseninterventionen der Schweizerischen Nationalbank zur Schwächung des Frankens wahrscheinlich auf das Euro-Franken-Paar und nicht auf den Dollar-Franken-Kurs abzielen werden. Dies angesichts einer kürzlichen gemeinsamen Erklärung zwischen den USA und der Schweiz zu Währungspraktiken.
Die Bank empfiehlt Anlegern nun den Kauf von Put-Optionen auf den Greenback. Favorisiert wird dabei der Kauf eines digitalen Zwei-Monats-Puts mit einem Ausübungspreis von 76,50 Rappen je Dollar.
