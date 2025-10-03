Aufgrund des sich abschwächenden US-Wachstums und den zunehmenden Erwartungen auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank, sei der Greenback nun einem «erneuten Abwärtsdruck» ausgesetzt, schreiben die Experten der französischen Bank Société Générale. «Da sich das Dollar-Franken-Paar kürzlich wieder an die US-Renditen annäherte, reagiert es sehr empfindlich auf US-Makrodaten und die Geldpolitik», heisst es in einer Notiz dieser Woche.