Die Regierung in Havanna treibt die Dollarisierung selbst voran, um an Fremdwährungen zu gelangen. So wurden gut sortierte Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, die nur Devisen in bar, ausländische Kreditkarten oder eine staatlich ausgegebene Dollar-Karte akzeptieren. Präsident Miguel Diaz-Canel räumte im vergangenen Monat vor der Nationalversammlung ein, dass dies die soziale Ungleichheit verschärfe. «Dies kommt in gewisser Weise denjenigen zugute, die über bestimmte Kapitalressourcen verfügen oder Rücküberweisungen erhalten, was sich in einer unerwünschten Vergrösserung der ... sozialen Ungleichheit niederschlägt», sagte er. Etwa 40 Prozent der Kubaner haben keinen Zugang zu Fremdwährungen.