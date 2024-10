«Alle reden über die US-Wahlen und warten mit angehaltenem Atem», sagte beispielsweise Malaysias zweiter Finanzminister Amir Hamzah Azizan in einem Interview. Das Rumoren liegt an den völlig unterschiedlichen Visionen der beiden Kandidaten für die grösste Wirtschaftsmacht der Welt. Manche sehen eines der erheblichsten Risiken für die globale Stabilität heranziehen, neben Kriegen wie jenem in der Ukraine oder im Nahen Osten. Vizepräsidentin Kamala Harris steht allerdings vor allem für Kontinuität, während Trump droht, den Welthandel noch stärker als in seiner ersten Amtszeit auf den Kopf zu stellen. Er will Zölle von 60 Prozent gegenüber China und bis zu 20 Prozent gegenüber alle anderen erheben.