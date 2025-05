Donald Trump Jr. antwortete am Mittwoch auf die Frage auf einem Wirtschaftsforum in Katar, ob er die Zügel nach Ausscheiden seines Vaters aus dem Amt in die Hand nehmen wolle: «Die Antwort ist, ich weiss es nicht, vielleicht eines Tages.» Eine Berufung ins höchste politische Amt stehe im Raum, erklärte er und ergänzte mit Blick auf die Agenda seines Vaters: «Ich werde immer ein aktiver Verfechter dieser Dinge sein.»