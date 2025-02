Besser bekannt dagegen ist nach wie vor das Handelsgesetz von 1930, in dem der Paragraf enthalten ist. Auf Basis des Trade Act hatten die USA Zölle massiv erhöht. US-Waren sollten so gegen Konkurrenz aus dem Ausland gewappnet werden. Andere Länder zogen jedoch mit Vergeltungszöllen nach. Wirtschaftshistorikern zufolge verschärfte sich dadurch letztlich die Weltwirtschaftskrise in den 1930ern.