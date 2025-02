Trump kündigte an, er werde sich womöglich noch in diesem Monat mit Putin treffen. Der Kreml erklärte, dass die Vorbereitung eines solchen Treffens mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte. Aber der russische Staatsfonds erwartet nach eigenen Angaben, dass eine Reihe von US-Unternehmen bereits im zweiten Quartal nach Russland zurückkehren. Putin sagte, er bewerte die amerikanisch-russischen Gespräche in Saudi-Arabien über die Beendigung des Krieges in der Ukraine sehr positiv. Ziel des Treffens sei es gewesen, das Vertrauen zwischen Russland und den USA zu verbessern. «Niemand schliesst die Ukraine aus», fügte Putin hinzu. Es gebe daher keinen Grund für eine «hysterische» Reaktion auf die Gespräche zwischen den USA und Russland.