Das WEF ist eine grosse Quasselbude. Jedes Jahr finden hunderte Auftritte und Podien statt – innerhalb des schwer gesicherten Kongresszentrums oder in Hotels und «Houses» querbeet durch Davos.

Unten eine Auswahl der wichtigsten Auftritte mit Fokus auf Finanzthemen und Schweizer Beteiligung. Wo nicht anders vermerkt, finden die Gespräche im Kongresszentrum statt.

Programm: Mittwoch, 21. Januar 2026

08:30 - 09-15: Podium «Sind die 2020er die neuen 1920er?
Laurence Fink, Präsident und CEO BlackRock,
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank
Adam Tooze, Direktor des Europäisches Institut Columbia University
Ken Griffin, Gründer und CEO Citadel

 

09:30 - 10:00. Sonderansprache von Abdel Fattah El-Sisi, Präsident Ägypten

 

10:15 - 11:00: «At the Cusp of Healthcare for All» 
Bill Gates, Vorsitzender Gates-Stiftung
Paula Ingabire, Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie Ruanda
Peter Sands, Chef Globaler Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria

 

10:00 - 13:30: «Redefining Energy Security» (House of Switzerland, Eishalle)
Morten Wierod, CEO ABB 
Daniel Jaeggi, Präsident und Mitgründer Mercuria

 

11:30 - 12:15: «Are Market Mispriciung the Future?l»
Mark Benedetti Executive President, Ardian
Gita Gopinath, Professorin für Wirtschaftswissenschaften, Harvard University
Bonnie Y. Chan, CEO, Hong Kong Exchanges and Clearing
Sergio Ermotti, CEO UBS
Robin Vince, CEO BNY

 

11:30 - 12:00 Gespräch mit Jensen Huang, Präsident und CEO von Nvidia

 

13:00 - 13:30: Gespräch mit Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase

 

13:15 - 14:00 «Dedollarization oder Redollarization?»
Kristin J. Forbes, Professorin für Globale Ökonomie, MIT
Jeffry A. Frieden, Professor für Internationale Beziehungen und Politikwissenschaft, Columbia University
Kenneth Rogoff, Lehrstuhl für Internationale Ökonomie, Harvard University

 

14:00 - 15:15: Sonderansprache Donald Trump, Präsident USA

 

14:00 - 16:00: «Building Resilient Infrastructure for a Changing World»
Miljan Gutovic, CEO Holcim
Ivan Gonzalez, CEO Corporate Solutions Swiss Re
Christian Ulbrich, CEO, JLL
Marni McManus, CEO Citi Switzerland

 

15:45 - 16:15: Sonderansprache Javier Milei, Präsident Argentinien

 

15:45 - 16:15: Gespräch zwischen David Sacks (KI- und Krypto-Beauftragter US-Regierung) und Marc Benioff (CEO Salesforce)

