Das WEF ist eine grosse Quasselbude. Jedes Jahr finden hunderte Auftritte und Podien statt – innerhalb des schwer gesicherten Kongresszentrums oder in Hotels und «Houses» querbeet durch Davos.
Unten eine Auswahl der wichtigsten Auftritte mit Fokus auf Finanzthemen und Schweizer Beteiligung. Wo nicht anders vermerkt, finden die Gespräche im Kongresszentrum statt.
Programm: Mittwoch, 21. Januar 2026
08:30 - 09-15: Podium «Sind die 2020er die neuen 1920er?
Laurence Fink, Präsident und CEO BlackRock,
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank
Adam Tooze, Direktor des Europäisches Institut Columbia University
Ken Griffin, Gründer und CEO Citadel
09:30 - 10:00. Sonderansprache von Abdel Fattah El-Sisi, Präsident Ägypten
10:15 - 11:00: «At the Cusp of Healthcare for All»
Bill Gates, Vorsitzender Gates-Stiftung
Paula Ingabire, Ministerin für Informations- und Kommunikationstechnologie Ruanda
Peter Sands, Chef Globaler Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria
10:00 - 13:30: «Redefining Energy Security» (House of Switzerland, Eishalle)
Morten Wierod, CEO ABB
Daniel Jaeggi, Präsident und Mitgründer Mercuria
11:30 - 12:15: «Are Market Mispriciung the Future?l»
Mark Benedetti Executive President, Ardian
Gita Gopinath, Professorin für Wirtschaftswissenschaften, Harvard University
Bonnie Y. Chan, CEO, Hong Kong Exchanges and Clearing
Sergio Ermotti, CEO UBS
Robin Vince, CEO BNY
13:15 - 14:00 «Dedollarization oder Redollarization?»
Kristin J. Forbes, Professorin für Globale Ökonomie, MIT
Jeffry A. Frieden, Professor für Internationale Beziehungen und Politikwissenschaft, Columbia University
Kenneth Rogoff, Lehrstuhl für Internationale Ökonomie, Harvard University
14:00 - 15:15: Sonderansprache Donald Trump, Präsident USA
15:45 - 16:15: Gespräch zwischen David Sacks (KI- und Krypto-Beauftragter US-Regierung) und Marc Benioff (CEO Salesforce)