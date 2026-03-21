Bei den Kämpfen am Samstag griffen die USA und Israel nach iranischen Angaben den Atom-Komplex Natanz an. Experten hätten aber keine radioaktiven Lecks festgestellt, eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht. Israel erklärte, von einem solchen Angriff nichts zu wissen. Israels Militär meldete aber Schläge gegen Ziele in Teheran, Karadsch und ‌Isfahan. In der Stadt Ramsar seien bei einem Angriff auf ein Wohnhaus drei Menschen getötet worden, hiess es in iranischen Medien. Seit Beginn der Angriffe am 28. ​Februar starben im Iran mehr als 2000 Menschen. Israel griff auch die libanesische Hauptstadt Beirut an. Bei den israelischen Angriffen im Libanon wurden bislang mehr als 1000 Menschen getötet und über eine Million vertrieben.