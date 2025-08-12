Das Treffen sei «sehr interessant» gewesen, schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social. An dem Treffen nahmen dem Präsidenten zufolge auch Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent teil.
Laut Trump werden die Kabinettsmitglieder und Intel-Chef Lip-Bu Tan nun zusammenarbeiten und ihm in der kommenden Woche Vorschläge unterbreiten. Der Chipkonzern teilte auf seiner Internetseite mit, man freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Trump und seiner Regierung.
Das Treffen kommt überraschend, da Trump noch in der vergangenen Woche den sofortigen Rücktritt Tans gefordert hatte. Er begründete dies mit Verbindungen des Managers zu chinesischen Firmen. Reuters hatte im April exklusiv berichtet, dass Tan in hunderte chinesische Firmen investiert hatte, von denen einige mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen.
Tan steht vor der Aufgabe, die jahrelange Pannenserie bei Intel zu beenden. Der Konzern kämpft darum, in der boomenden Branche für KI-Chips gegen den Rivalen Nvidia aufzuholen. Zudem haben hohe Investitionen in die Auftragsfertigung zu Verlusten geführt. Die Aktie von Intel legte im nachbörslichen Handel um 2,3 Prozent zu.
(Reuters)