Gemäss Bloomberg zeigen die jüngsten Umfrageergebnisse, dass sich viele Amerikaner optimistisch darüber äussern, wie Donald Trump die Wirtschaft gestalten oder lenken wird, sollte er eine weitere Chance erhalten. Die Wirtschaftspolitik seiner damaligen Amtszeit ist den Wählern in Erinnerung geblieben. Auf die Interview-Frage, wie er sich “Trumponomics” in einer potenziellen zweiten Amtszeit vorstellt, antwortete er: "Niedrige Inflation, niedrigere Zinssätze, höheres Wachstum und besonders wichtig, die Produktion zurück in die Staaten bringen.”