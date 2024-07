Ganz nach seiner «America first»-Doktrin spielt Trump mit der Idee, zur Beseitigung des Handelsdefizits Zölle in Höhe von mindestens zehn Prozent auf alle in die USA importierten Waren zu erheben. Für einige Importautos hat er bei einer Wahlkampfveranstaltung gar einen Zoll von 200 Prozent angedroht. Kritiker warnen jedoch vor höheren Preisen für amerikanische Verbraucher und globaler wirtschaftlicher Instabilität. Besonders im Visier hat Trump China. Er schlägt vor, den Import von chinesischen Waren in den Bereichen Elektronik, Stahl und Pharmazeutika nach und nach einzustellen. Auch will er chinesischen Unternehmen verbieten, US-Infrastruktur im Energie- und Technologiesektor zu besitzen.