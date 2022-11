Mike Pence

Der 63-Jährige war Vize-Präsident unter Trump. Er galt als treue Nummer zwei, bis er in den letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft bei seinem Chef in Ungnade fiel. Denn Pence widerstand dem Druck Trumps und dessen Anhängern, als diese am 06. Januar 2021 das Kapitol stürmten, um die offizielle Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden zu verhindern. Stattdessen hielt Pence sich an das Gesetz und zertifizierte das Wahlergebnis, das Trump bis heute nicht anerkennt. Gerade bei moderateren Republikanern stieg damit das Ansehen des frühren Gouverneurs von Indiana.