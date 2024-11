Vertreter der Trump-Übergangsregierung und von Tesla reagierten nicht sofort auf die Anfrage einer Stellungnahme. Die Alliance for Automotive Innovation, eine Handelsgruppe, die neben Tesla fast alle grossen Automobilhersteller vertritt, reagierte ebenfalls nicht unmittelbar. Die Allianz forderte den Kongress in einem Brief vom 15. Oktober auf, die Steuergutschriften für E-Autos beizubehalten und nannte sie «entscheidend für die Festigung der USA als Weltmarktführer in der Zukunft der Automobiltechnologie und -herstellung».