Einer am Dienstag veröffentlichten ⁠Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sind 35 ‌Prozent der Befragten mit der Arbeit ‌des Republikaners zufrieden. Dies ist ​ein Rückgang um einen Prozentpunkt zur vorherigen Umfrage und liegt einen Punkt über dem bisherigen Tiefstwert von 34 Prozent, der im April gemessen wurde. Trump trat das ‌Amt im Januar 2025 mit einer Zustimmung von 47 Prozent an.