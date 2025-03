Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Immobilien zu investieren - sei es eine Immobilie zu kaufen oder ein Bauprojekt zu starten?

Ja, aber es ist eine langfristige Investition. Und in dieser Zeit, also in 20 bis 30 Jahren, ändert sich die Welt noch x-mal. Das Einzige, was ich weiss, ist, dass die Schweiz nicht mehr Boden hat und nicht mehr Fläche haben wird. Und wenn wir das Korsett der Raumplanung so eng halten und die Schweiz so attraktiv bleibt, dann werden sich immer mehr Leute um Land oder Eigentum reissen.