Verdichtung in den Städten stockt

Viele möchten in Städten wie Zürich, Genf, Winterthur, Basel oder Bern wohnen. Dort sind jedoch kaum Wohnungen frei. In den Städten soll höher gebaut werden. "Diese Verdichtung wird jedoch durch die aktuelle Rechtsprechung stark gehemmt", sagt Ursina Kubli, leitende Immobilienexpertin bei der Zürcher Kantonalbank. Einsprachen verhindern Projekte oft um viele Jahre oder gänzlich. "Ein Problem sind beispielsweise die hohen Lärmvorschriften, die zahlreiche Projekte verhindern. Die Lärmschutzbestimmungen müssten dringend gelockert werden, um auch in den Städten den benötigten Wohnraum zu ermöglichen", so Kubli. Auch die hohen Bodenpreise, Baukosten und die teilweise erschwerte Verfügbarkeit von Materialien machen Immobilienprojekte unattraktiver.