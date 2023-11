Steigen deswegen die Immobilienpreise weiter?

Es führt primär zu steigenden Kosten. Es braucht einerseits einen gut dotierten Erneuerungsfonds, andererseits ist gut zu überlegen, in welchen Häusern und Wohnungen man leben will. Die Frage ist, ob ich wirklich in eine 30-jährige Wohnung einziehen will, die in den Jahren totalsaniert werden muss und ich hernach die doppelte Miete zahle. Gerade älteren Leuten tun gut daran - sofern sie es sich leisten können, in etwas Neues umzuziehen, um diesem Sanierungszyklus zu entgehen.