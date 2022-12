Bei der Frage nach unterschiedlichen Wirtschaftszweigen allerdings orientieren sich die Antworten an dem, was schon dieses Jahr immer wieder gesagt worden ist: In der Gunst des Marktes stehen Unternehmen, die ihre Gewinne und Margen auch in einem wirtschaftlich schwachen Quartal verteidigen können. Dividendenzahler und Versicherungen, Gesundheitsaktien und solche mit geringer Schwankungsanfälligkeit gehören zu den Top Picks der Multimilliarden-Fonds. Einige bevorzugen auch Banken sowie Schwellenländer, darunter Indien, Indonesien und Vietnam.