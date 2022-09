Weniger Konsum im Zentrum, mehr Konsum in Wohngebieten und Vororten: Dieses Phänomen wird von Experten als "Donut-Effekt" bezeichnet. Dieser ist der Analyse zufolge vor allem in den Millionenstädten Berlin, München und Hamburg zu beobachten – an Wochentagen stärker als am Wochenende. Zwar sei an Samstagen kein Konsumrückgang in Innenstädten im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie zu erkennen. Dennoch gleiche dies nicht den Umsatzverlust an Wochentagen aus, stellten die Autorinnen und Autoren fest.