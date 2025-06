DoorDash verzeichnete eine bemerkenswerte Kursbewegung und schloss bei 230,32 Dollar, was einem Anstieg von 4,47 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung brachte die Aktie nahe an ihr 52-Wochen-Hoch von 230,85 Dollar, erreicht am 23. Juni 2025. Trotz des positiven Trends ist das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 65,35 weiterhin deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 22,6.