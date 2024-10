In einer idealen Welt würde eine Regierung die beiden am Dienstag geplanten Wirtschaftsgipfel dem Rest der Welt als sinnvolle Ergänzung verkaufen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will sich im Kanzleramt um die besonderen Nöte der Industrie kümmern; Finanzminister Christian Lindner (FDP) will zusammen mit seiner Fraktion mit dem Mittelstand sprechen. «Gut, dass Kanzler und Finanzminister die Leerstelle in der Wirtschaftspolitik dieser Regierung füllen wollen», versucht die Präsidentin des Familienunternehmer-Verbandes, Marie-Christine Ostermann, deshalb gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters der Tandemveranstaltung eine positive Note abzuringen. Der «Drei-Viertel-Gipfel» mit dem Mittelstand sei nur die logische Ergänzung des «Ein-Viertel-Gipfels» im Kanzleramt, fügt sie mit Blick darauf hinzu, dass die Industrie nur 25 Prozent der deutschen Wertschöpfung ausmache.