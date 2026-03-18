So wird sich Felix Sulzberger an der kommenden Generalversammlung vom 15. April 2026 nicht mehr zur Wiederwahl stellen, wie das Unternehmen Calida am Mittwoch mitteilte. An seiner Stelle wird der aktuelle CEO Thomas Stöcklin zur Wahl als Präsident vorgeschlagen.
Damit soll Kontinuität im Gremium sowie eine geordnete Nachfolgeplanung sichergestellt werden, heisst es weiter. Im Sinne einer guten Unternehmensführung sei auch die Ernennung eines unabhängigen Mitglieds (Lead Independent Director) geplant.
Sulzberger war 2023 in den Verwaltungsrat von Calida zurückgekehrt und hat seither die strategische Neuausrichtung begleitet. In dieser Zeit wurde laut Mitteilung die operative Effizienz verbessert und ein solides Fundament für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Gruppe geschaffen. Zuvor hatte er das Unternehmen bereits von 2001 bis 2016 als CEO geführt.
(AWP)