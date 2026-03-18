Sulzberger war 2023 in den Verwaltungsrat von Calida zurückgekehrt und hat seither die strategische Neuausrichtung begleitet. In dieser Zeit wurde laut Mitteilung die operative Effizienz verbessert und ein solides Fundament für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Gruppe geschaffen. Zuvor hatte er das Unternehmen bereits von 2001 bis 2016 als CEO geführt.