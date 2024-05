Franziska Barmettler wird neue CEO von Digitalswitzerland. Das schreibt die Standortinitiative am Donnerstag in einer Mitteilung an die Medien. Barmettler wird ihren Job am 1. November 2024 antreten und wird Stefan Metzger ablösen, der sich beruflich neu orientieren werde, wie Digitalswitzerland weiter schreibt.