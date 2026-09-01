Allerdings wirkt der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr 2026/27 eher vorsichtig, wie es bei der UBS heisst. «Bei einer Annahme von Preiserhöhungen von 2,5 bis 3 Prozent scheint der Volumenbeitrag auf den ersten Blick begrenzt zu sein», schreiben die zuständigen Analysten. Neue Mittelfristziele werden nun am Kapitalmarkttag im November erwartet.