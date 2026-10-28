Dormakaba hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Nettoumsatz von 702,9 Millionen Franken erzielt. Das organische Umsatzwachstum betrug 4,0 Prozent, getragen von einem Volumenanstieg von 1,3 Prozent und Preiserhöhungen von 2,7 Prozent. Der Gesamtumsatz stieg damit um 5,2 Prozent, wie Dormakaba am Mittwoch bekanntgab.