Dormakaba hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 einen Nettoumsatz von 702,9 Millionen Franken erzielt. Das organische Umsatzwachstum betrug 4,0 Prozent, getragen von einem Volumenanstieg von 1,3 Prozent und Preiserhöhungen von 2,7 Prozent. Der Gesamtumsatz stieg damit um 5,2 Prozent, wie Dormakaba am Mittwoch bekanntgab.
Akquisitionen trugen 1,3 Prozent zum Wachstum bei, wurden jedoch durch Devestitionen in gleichem Umfang ausgeglichen. Währungseffekte wirkten sich mit 1,1 Prozent positiv aus. Im Berichtszeitraum schloss der Schliesstechnikkonzern drei Zukäufe in Grossbritannien und den USA ab.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 bestätigt das Unternehmen mit Sitz in Rümlang seine Ziele: ein organisches Umsatzwachstum von über 3 Prozent, eine operative Gewinnmarge von über 11 Prozent sowie eine operative Cashflow-Marge zwischen 10,5 und 11,5 Prozent.
(AWP)