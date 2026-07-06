Die seit über 25 Jahren tätige Style Group wird in das globale Dormakaba-Geschäft mit mobilen Trennwänden integriert. Die Marke Style und die eigenständige Organisation bleiben jedoch bestehen, wie es hiess. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeitende und gilt als führender Distributor solcher Raumtrennsysteme im britischen Markt.