Auch die Ausschüttungspolitik soll attraktiver werden. Die neue Dividendenpolitik sehe vor, die Dividende je Aktie jährlich beizubehalten oder zu erhöhen. «Damit verbindet das Unternehmen kontinuierliche Aktionärsrenditen mit der finanziellen Flexibilität für langfristiges Wachstum», schrieb Dormakaba. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung um 15 Prozent auf 9,20 Franken je Aktie vorschlagen.