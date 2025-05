Die Äusserungen Blochers an den Medienkonferenz auf eine entsprechende Frage eines Investors lassen darauf schliessen, dass dieser Betrag nun höher liegen dürfte. Die Risiken im Unternehmen seien schliesslich gesunken, so Blocher. Früheren Aussagen zufolge will Blocher mindestens 60 Prozent an Dottikon behalten.