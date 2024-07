Kann das Wachstum noch beschleunigt werden?

Ja, weil die neuen Anlagen so konzipiert sind, dass die Infrastruktur und das Gebäude jeweils bereits für eine weitere Expansionsstufe vorhanden sind. Wenn innovative Produkte starkes Wachstum verzeichnen, könnten wir gezwungen sein, unsere Kapazitäten rasch weiter auszubauen, um den Kundenbedarf weiter zu decken. Persönlich würde es begrüssen, zuerst die neuen Anlagen in Betrieb zu nehmen und dann zu evaluieren, was bei einem weiteren Ausbau noch verbessert werden kann.