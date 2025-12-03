«Es besteht das Risiko von Überkapazitäten», sagte der CEO des Pharmaauftragsfertigers Dottikon ES in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» vom Mittwoch. Zudem sei das Umfeld von geopolitischen und regulatorischen Verschiebungen geprägt. «Es ist ungewiss, ob die Produktionskapazitäten und die Nachfrage in einigen Jahren im Gleichgewicht sind», so der Mehrheitseigner der Firma. Sollte aber ein Kunde «mit substanziellen Vorausleistungen» anklopfen, werde er dies selbstverständlich anschauen.