Der zuständige Analyst der ZKB bezeichnet das Resultat der Firma von Markus Blocher bis auf den Cashflow als «auf allen Ebenen enttäuschend». Das Wachstum im zweiten Halbjahr sei tiefer ausgefallen als erwartet. Allerdings sei die Vergleichsbasis viel höher gewesen und das Timing der verschiedenen Hochfahrprojekte beziehungsweise deren Einfluss auf den Umsatz schwer abschätzbar.
Auch die operative Entwicklung lag unter den Erwartungen. Als «Highlight» wird derweil der gute Cash Flow genannt, der um knapp ein Fünftel zulegte.
Auch die Experten der UBS sprechen von einem schwachen Geschäftsjahr. Allerdings seien die neuen Grossanlagen auf dem Weg, im Laufe des Jahres 2026 die Produktion zu steigern.
(AWP)