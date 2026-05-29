Der zuständige Analyst der ZKB bezeichnet das Resultat der Firma von Markus Blocher bis auf den Cashflow als «auf allen Ebenen enttäuschend». Das Wachstum im zweiten Halbjahr sei tiefer ausgefallen als erwartet. Allerdings sei die Vergleichsbasis viel höher gewesen und das Timing der verschiedenen Hochfahrprojekte beziehungsweise deren Einfluss auf den Umsatz schwer abschätzbar.