Wie Dottikon ES am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftshalbjahr um 2,9 Prozent auf 157,0 Millionen Franken. Das Wachstum war laut Mitteilung bezüglich Produkten und Kunden breit abgestützt. Die hohe Auslastung der vorhandenen Anlagen habe das Wachstum aber begrenzt.