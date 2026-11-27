So stieg der operative Gewinn auf der Stufe EBITDA um 18,4 Prozent auf 82,1 Millionen Franken und die entsprechende Marge ging auf 39,2 von 35,4 Prozent hoch. Der EBIT lag mit 64,2 Millionen Franken um 14,6 Prozent über dem Vorjahr und der Reingewinn stieg um fast 17 Prozent auf 55,7 Millionen.