Das EBITDA stieg zwar um 5,4 Prozent auf 148,0 Millionen Franken, die EBITDA-Marge sank jedoch auf 34,6 von 36,5 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der EBIT lag mit 116,8 Millionen Franken aber um 1,4 Prozent unter dem Vorjahr und der Reingewinn sank um 1,9 Prozent auf 103,6 Millionen.