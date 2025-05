Die Aktie hat aber zwei Makel: Dottikon zahlt keine Dividende. Zudem ist Markus Blocher Mehrheitsaktionär, was die Anzahl frei handelbarer Aktien limitiert. Blocher hat seine Aktienbestände an der Firma zwar reduziert. Er will mindestens 60 Prozent an Dottikon behalten (derzeit: rund 65 Prozent). Blocher werde keine Aktien unter einem Niveau von 260 Franken verkaufen, sagt Possa.