Die Parfümeriekette Douglas drückt bei ihrem geplanten Börsengang aufs Tempo. Nur gut eine Woche nach der offiziellen Ankündigung beginnt am Dienstag die Zeichnungsfrist für die Aktien. Bis zu 34,6 Millionen Aktien werden bis zum 19. März in einer Spanne von 26 bis 30 Euro angeboten, wie Douglas am Montagabend in Düsseldorf mitteilte. Damit käme das Unternehmen auf einen Börsenwert von 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro. Der Erlös von bis zu 907 Millionen Euro geht grösstenteils an den Konzern selbst, der mit dem Geld seine mehr als drei Milliarden Euro schwere Schuldenlast reduzieren will. «Der mit dem Börsengang verbundene Schuldenabbau wird unsere finanzielle Flexibilität erhöhen und damit unsere künftige Entwicklung massgeblich unterstützen», sagte Vorstandschef Sander van der Laan.