Der britische Schuhhersteller Dr. Martens hat wegen Problemen im neuen US-Vertriebszentrum sein Gewinnziel einkassiert und damit seine Aktien auf Talfahrt geschickt. Der Vorstand erwarte nun in dem im März endenden Bilanzjahr 2022/23 Belastungen in Höhe von 16 bis 25 Millionen Pfund, teilte die für ihre derben Boots mit der markanten gelben Naht bekannte Schuhmarke am Donnerstag mit. Damit werde das operative Ergebnis (Ebitda) auf 250 bis 260 (Vorjahr: 263) Millionen Pfund schrumpfen. Zudem seien auch im neuen Geschäftsjahr noch mit Belastungen zu rechnen.