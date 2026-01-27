Die von US-Präsident Donald Trump ‌verhängten Zölle erschweren jedoch die ‍Ziele des Schuhherstellers und setzen die Kosten im wichtigen US-Markt ​unter Druck. Als Reaktion will Dr. Martens ab Januar die Preise in den USA anheben und ‌hat die Produktion von Laos nach ⁠Vietnam verlagert, wo die ‌verhängten Importzölle nicht so hoch sind. Um wieder profitabel zu wachsen, will ‍sich das Unternehmen zudem breiter aufstellen und das Angebot an Schuhen, Sandalen und Taschen ​ausbauen.