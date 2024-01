Nachdem Draghi sich in den letzten Monaten zurückgezogen hatte, zeitweise in sein Landhaus in Umbrien, traf der ehemalige Ministerpräsident und Chef der Europäischen Zentralbank am Mittwochnachmittag in Mailand Führungskräfte aus der Wirtschaft. Der Austausch soll zu einer Strategie zur Steigerung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit beitragen, die Draghi im Auftrag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entwickeln soll.