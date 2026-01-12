«Der Konflikt zwischen Regierung und der Notenbank hat damit eine neue ‌Stufe erreicht. Die Frage ist nun, ob die ‌Fed genügend Rückhalt im Kongress hat, um ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Viel wird dabei auf den Nachfolger Powells ankommen. Die verschiedenen Kandidaten haben zwar alle betont, wie wichtig die Unabhängigkeit der Fed sei. Wie glaubwürdig diese Versicherungen sind, muss sich allerdings noch zeigen, zumal der Nachfolger ja von Trump handverlesen wird. Mittelfristig ⁠befürchten wir, dass sie dem Drängen der Regierung teilweise nachgeben wird und die Zinsen zu stark senkt. Konkret prognostizieren wir für 2026 Zinssenkungen um insgesamt 125 Basispunkte, vor allem ab Juni unter dem neuen Fed-Chef.»