Für sie wurde der SLI als Alternative konzipiert. Im Swiss Leader Index sind die vier grössten Titel auf je 9 Prozent limitiert, halb so viel wie das Maximalgewicht im SMI. Zwar hat der SLI den SMI von 2019 bis 2025 mit 96 Prozent um 8 Prozent übertrumpft. «Doch 2026 hat sich dieses Muster gedreht», sagt Christoph Sax, Anlagechef beim VZ VermögensZentrum. Seit Jahresbeginn liegt der SMI trotz der Novartis-Korrektur vor dem SLI und dem SPI. Dazu beigetragen haben die gute Entwicklung der globalen Pharmawerte, die Erholung von Nestlé von einem tiefen Bewertungsniveau sowie die starke Performance der UBS.