Wie wichtig Aktienrückkäufe sind, kann an der Kursentwicklung der Julius-Bär-Valoren abgelesen werden. Die Ankündigung eines solchen blieb am 3. Februar bei der Publikation des Jahresabschlusses aus, die Titel stehen seither 8 Prozent tiefer. Da halfen auch die hohen Erträge im Investmentbanking nicht, weil sich die Analysten am nach wie vor hohen Kosten-Ertrags-Verhältnis störten. Entsprechend hagelte es in den letzten Tagen Rating-Kürzungen und Kurszielreduktionen, wie der cash insider am Dienstag hier berichtete.